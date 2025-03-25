Под Асбестом водитель автобуса умер при завершении рейса

Автобус следовал из поселка Малышева, и по словам пассажиров, водитель вел его нормально. Однако при прибытии к конечной остановке ему внезапно стало плохо: он потерял сознание и упал головой на руль. Пассажиры вытащили его из кабины и положили на лавочку, вызвав скорую помощь. Одна из пассажирок до прибытия скорой сделала ему непрямой массаж сердца, но безрезультатно. Приехавшие в течение 10−20 минут медики пытались откачать водителя, но вскоре констатировали его смерть.