В Краснодарском крае потушили 19 пожаров за сутки

За прошедшие сутки в Краснодарском крае потушили 19 пожаров, три из которых были связаны с возгоранием сухой травы. По фактам ландшафтных пожаров и нарушения порядка использования открытого огня составлено четыре административных протокола, об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС России.
По данным ведомства, на территории Кубани отсутствует высокая пожарная опасность 4 и 5 классов. Однако продолжают действовать два экстренных предупреждения: о заморозках в восточной части региона и предгорьях и о лавиноопасности на отметках выше 1500 метров над уровнем моря.
В МЧС России по Краснодарскому краю также отметили, что специалисты были задействованы в устранении последствий семи ДТП и спасли одного человека. Кроме того, экстренные службы контролируют 23 туристических группы.
Днем ранее в регионе ликвидировали 17 пожаров.