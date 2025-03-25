В Краснодарском крае потушили 19 пожаров за сутки

За прошедшие сутки в Краснодарском крае потушили 19 пожаров, три из которых были связаны с возгоранием сухой травы. По фактам ландшафтных пожаров и нарушения порядка использования открытого огня составлено четыре административных протокола, об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС России.