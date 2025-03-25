Пожар на нефтебазе в Кавказском районе локализовали до 1250 кв.м., сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
По состоянию на 21:00 24 марта пожар тушат в границах локализации — площадь возгорания равна площади второго резервуара — 1250 «квадратов». За границами этой территории очагов больше нет.
В тушении пожара участвуют 340 человек и 122 единицы техники.
Напомним, 19 марта была отражена атака беспилотных украинских летательных аппаратов. Обломки БПЛА упали на расположенную рядом со станицей Кавказской нефтебазу. Кроме того, ночью, 24 марта, там произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара.
Ранее мы писали — четыре поезда привлекли к тушению пожара на нефтебазе в Кавказском районе. По данным координационного центра, составы подвозят воду для заполнения пожарного водоема.