Пожар на нефтебазе в Кавказском районе локализовали до 1250 кв.м

Напомним, 19 марта была отражена атака беспилотных украинских летательных аппаратов. Обломки БПЛА упали на расположенную рядом со станицей Кавказской нефтебазу. Кроме того, ночью, 24 марта, там произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара.