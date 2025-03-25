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В Орше пьяная женщина на Mercedes Benz врезалась в три машины и скрылась

Пьяная водитель разбила три машины и скрылась с места аварии в Орше.

Источник: Комсомольская правда

В Орше пьяная автоледи врезалась в три других машины и скрылась с места ДТП. Подробности рассказали в телеграм-канале ГАИ Витебщины.

Массовая авария с четырьмя автомобиля произошла в районном центре 22 мара. Около 12.00 часов 43-летняя горожанка на «Мерседес Бенц», проезжая по улице Могилевской, выехала на встречную полосу, где врезалась в три легковушки: «Ладу Весту», «БМВ» и «Форд Фокус».

После столкновения фигурантка не остановилась и скрылась с места аварии. Нарушительницу задержали сотрудники ГАИ на улице Карла Маркса. Медосвидетельствование показало, что виновница массовой аварии была в алкогольном опьянении — 0,96 промилле.

На оршанку составили три протокола об административных правонарушениях, ее авто доставили на штрафстоянку.

Тем временем подземный паркинг горел в Минске: «Задействованы 10 пожарных машин и автомобиль дымоудаления».