В Орше пьяная женщина на Mercedes Benz врезалась в три машины и скрылась

В Орше пьяная автоледи врезалась в три других машины и скрылась с места ДТП. Подробности рассказали в телеграм-канале ГАИ Витебщины.
Массовая авария с четырьмя автомобиля произошла в районном центре 22 мара. Около 12.00 часов 43-летняя горожанка на «Мерседес Бенц», проезжая по улице Могилевской, выехала на встречную полосу, где врезалась в три легковушки: «Ладу Весту», «БМВ» и «Форд Фокус».
После столкновения фигурантка не остановилась и скрылась с места аварии. Нарушительницу задержали сотрудники ГАИ на улице Карла Маркса. Медосвидетельствование показало, что виновница массовой аварии была в алкогольном опьянении — 0,96 промилле.
На оршанку составили три протокола об административных правонарушениях, ее авто доставили на штрафстоянку.
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