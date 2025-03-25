В Орше пьяная женщина на Mercedes Benz врезалась в три машины и скрылась

Массовая авария с четырьмя автомобиля произошла в районном центре 22 мара. Около 12.00 часов 43-летняя горожанка на «Мерседес Бенц», проезжая по улице Могилевской, выехала на встречную полосу, где врезалась в три легковушки: «Ладу Весту», «БМВ» и «Форд Фокус».