В Воронежской области ночью сгорела теплица

Во вторник, 25 марта, в 3.14 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре в поселке Давыдовка Лискинского района. Там на улице Крамской загорелась теплица.
На место происшествия выехали четыре сотрудника МЧС на одной пожарной машине. Они сработали очень оперативно. Уже в 3.20 пожар был потушен. Однако удалось лишь не допустить дальнейшего распространения огня. Теплицу 6×12 метров спасти не удалось. Она была полностью уничтожена пламенем. Во время пожара никто не пострадал.
Напомним, 23 марта в Советском районе Воронеже в садоводческом товариществе сгорела дача. Этот пожар тоже обошелся без пострадавших.