В Воронежской области ночью сгорела теплица

На место происшествия выехали четыре сотрудника МЧС на одной пожарной машине. Они сработали очень оперативно. Уже в 3.20 пожар был потушен. Однако удалось лишь не допустить дальнейшего распространения огня. Теплицу 6×12 метров спасти не удалось. Она была полностью уничтожена пламенем. Во время пожара никто не пострадал.