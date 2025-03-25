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В Воронежской области ночью сгорела теплица

В поселке Давыдовка Лискинского района уничтожена огнем теплица.

Во вторник, 25 марта, в 3.14 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре в поселке Давыдовка Лискинского района. Там на улице Крамской загорелась теплица.

На место происшествия выехали четыре сотрудника МЧС на одной пожарной машине. Они сработали очень оперативно. Уже в 3.20 пожар был потушен. Однако удалось лишь не допустить дальнейшего распространения огня. Теплицу 6×12 метров спасти не удалось. Она была полностью уничтожена пламенем. Во время пожара никто не пострадал.

Напомним, 23 марта в Советском районе Воронеже в садоводческом товариществе сгорела дача. Этот пожар тоже обошелся без пострадавших.