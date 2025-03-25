В Приморье пожарные нашли нового «бойца отряда» в заброшенном колодце

Случайные прохожие услышали жалобный лай и вызвали пожарных. Спасатели спустились вниз по штурмовой лестнице и вытащили испуганного малыша. Осмотр показал: травм нет. Но на этом история не закончилась. Огнеборцы накормили щенка, искупали и… решили оставить его у себя. Теперь собака будет жить в пожарной части города Артёма. Её окружили теплом и вниманием — питомица уже стала всеобщей любимицей.