В Приморье пожарные нашли нового «бойца отряда» в заброшенном колодце

В Приморье спасатели выручили из беды щенка, который упал в колодец четырёхметровой глубины. Об этом рассказал Telegram-канал «МЧС России». Заброшенный колодец частично завалило мусором и старыми шинами, однако выбраться оттуда самостоятельно собака не могла. Если бы не помощь людей, дворняжка погибла бы.
Случайные прохожие услышали жалобный лай и вызвали пожарных. Спасатели спустились вниз по штурмовой лестнице и вытащили испуганного малыша. Осмотр показал: травм нет. Но на этом история не закончилась. Огнеборцы накормили щенка, искупали и… решили оставить его у себя. Теперь собака будет жить в пожарной части города Артёма. Её окружили теплом и вниманием — питомица уже стала всеобщей любимицей.
Имя для нового «бойца отряда» пока не придумали. Спасатели попросили подписчиков Telegram-канала предлагать варианты через чат-бота @MCHS_Russia_bot.