В Узбекистане обнаружили тайник с опиумом из Таджикистана

В ходе операции при попытке изъять из тайника часть наркотиков был задержан местный житель. «Задержанный признался, что должен был за вознаграждение в 2 тысячи долларов доставить опиум в место, указанное наркоторговцами из Таджикистана», — отмечается в публикации.