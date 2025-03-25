В Узбекистане обнаружили тайник с опиумом из Таджикистана

ТАШКЕНТ, 25 мар — РИА Новости. Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) и МВД Узбекистана обнаружили на границе с Таджикистаном тайник с опиумом общим весом более 80 килограммов, сообщает пресс-центр СГБ.
По данным пресс-центра, тайник найден в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления СГБ по Сурхандарьинской области совместно с сотрудниками полиции обнаружили на территории Сариасийского района.
«Общий вес обнаруженных наркотического вещества составляет 82 килограмма 478 граммов», — говорится в сообщении.
В ходе операции при попытке изъять из тайника часть наркотиков был задержан местный житель. «Задержанный признался, что должен был за вознаграждение в 2 тысячи долларов доставить опиум в место, указанное наркоторговцами из Таджикистана», — отмечается в публикации.
Возбуждено уголовное дело по статье «контрабанда», личности владельцев наркотиков устанавливаются, добавили в спецслужбе.
Через территорию Узбекистана проходит так называемый «северный маршрут» — крупнейший в мире путь поставки опиума и героина из Афганистана в Россию и далее в страны Европы, по которому ежегодно переправляется до 100 тонн сильнодействующих наркотиков.