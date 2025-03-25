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В Магнитогорске зафиксировано первое ДТП с участием мотоциклиста

В Магнитогорске (Челябинская область) зарегистрировано первое ДТП с участием мотоциклиста — он был пьян, пытался сбежать, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что 35-летний горожанин управлял мотоциклом Racet Panther, не выбрал безопасную скорость и дистанции, совершил столкновение с двигавшимся впереди автомобилем Cherry Tiggo 4 Pro.

В результате транспортные средства получили механические повреждения. После ДТП байкер попытался скрыться с места, но был остановлен автолюбителем.

Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили у мотоциклиста признаки опьянения, ему предложили пройти процедуру освидетельствования, от которой он отказался.

В отношении мужчины составлен протокол по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ. Кроме того, он привлечен к административной ответственности за управление без мотошлема.

Мотоцикл задержан и помещен на специализированную стоянку. Материалы дела направлены в мировой суд.