В Магнитогорске зафиксировано первое ДТП с участием мотоциклиста

Сообщается, что 35-летний горожанин управлял мотоциклом Racet Panther, не выбрал безопасную скорость и дистанции, совершил столкновение с двигавшимся впереди автомобилем Cherry Tiggo 4 Pro.
В результате транспортные средства получили механические повреждения. После ДТП байкер попытался скрыться с места, но был остановлен автолюбителем.
Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили у мотоциклиста признаки опьянения, ему предложили пройти процедуру освидетельствования, от которой он отказался.
В отношении мужчины составлен протокол по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ. Кроме того, он привлечен к административной ответственности за управление без мотошлема.
Мотоцикл задержан и помещен на специализированную стоянку. Материалы дела направлены в мировой суд.