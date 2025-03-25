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Река вышла из берегов и затопила дворы и медцентр в Бесагаше

25 марта в результате обильных осадков река Котырбулак вышла из берегов, что привело к подтоплению семи дворовых территорий и медицинского центра в селе Бесагаш Талгарского района, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Baigenews

По предварительным данным — основной причиной подтопления стало незаконное сужение русла реки. Жители самовольно устанавливали ограждения и беседки непосредственно по руслу, что привело к снижению пропускной способности водного потока.

«Для ликвидации последствий и предотвращения дальнейшего подтопления Отдел по чрезвычайным ситуациям Талгарского района совместно с местными исполнительными органами проводят углубление арычной системы выше подтопленных домов», — говорится в сообщении ДЧС Алматинской области.

В работах задействованы порядка 15 человек личного состава, 5 единицы техники, 2 мотопомпы ДЧС региона, местных исполнительных органов.

На данный момент поток воды приостановлен, ведётся работа по выявлению нарушителей и восстановлению естественной пропускной способности русла реки.