Мужчина погиб в пожаре в подвале дома на набережной Фонтанке в Петербурге

Сегодня, 25 марта, в 07:17 на пульт спасателей поступил сигнал о пожаре в доме 90к4 на набережной реки Фонтанки. Буквально через несколько минут спасатели прибыли на место. О подробностях сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.
— Возгорание произошло в в четырехэтажном капитально-ремонтируемом здании, а именно в подвале на площади двух квадратных метров, — говорится в сообщении.
Потушить пожар удалось в 08:12. Для этого привлекли силы 12 спасателей и мощности трех спецмашин. Несмотря на слаженную работу, случившееся не обошлось без трагических последствий — погиб мужчина. Что стало причиной возникновения огня, выяснят специалисты.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала, как в поселке Санино в Ленинградской области посреди ночи взорвался частный дом. Оказалось, что там произошла утечка газа. Ударная волна была настолько мощной, что она выбила стекла в соседних домах. Инцидент лег в основу уголовного дела.