Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина погиб в пожаре в подвале дома на набережной Фонтанке в Петербурге

ЧП в центре Северной столицы обернулось трагедией.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 25 марта, в 07:17 на пульт спасателей поступил сигнал о пожаре в доме 90к4 на набережной реки Фонтанки. Буквально через несколько минут спасатели прибыли на место. О подробностях сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.

— Возгорание произошло в в четырехэтажном капитально-ремонтируемом здании, а именно в подвале на площади двух квадратных метров, — говорится в сообщении.

Потушить пожар удалось в 08:12. Для этого привлекли силы 12 спасателей и мощности трех спецмашин. Несмотря на слаженную работу, случившееся не обошлось без трагических последствий — погиб мужчина. Что стало причиной возникновения огня, выяснят специалисты.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала, как в поселке Санино в Ленинградской области посреди ночи взорвался частный дом. Оказалось, что там произошла утечка газа. Ударная волна была настолько мощной, что она выбила стекла в соседних домах. Инцидент лег в основу уголовного дела.