Мужчина погиб в пожаре в подвале дома на набережной Фонтанке в Петербурге

Сегодня, 25 марта, в 07:17 на пульт спасателей поступил сигнал о пожаре в доме 90к4 на набережной реки Фонтанки. Буквально через несколько минут спасатели прибыли на место. О подробностях сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.