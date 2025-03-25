В Минздраве уточнили число пострадавших после ДТП с автобусом в Крыму

Ранее мы писали, по факту ДТП с шестью погибшими в Крыму возбуждено два уголовных дела. Расследуется уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении правил ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.