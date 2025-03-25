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В Минздраве уточнили число пострадавших после ДТП с автобусом в Крыму

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму выросло до 43 человек.

Источник: РИА "Новости"

В результате ДТП с автобусом пострадали 43 человека, 6 погибли, сообщает пресс-служба Минздрава Крыма.

Всего в больницу было доставлено 37 человек, в том числе 8 детей. Из них 22 госпитализировали.

Согласно итогам обследования, 4 пациента находятся в тяжелом состоянии. 18 — в состоянии средней степени тяжести, а 15 пострадавшим оказали амбулаторную медицинскую помощь.

Напомним, смертельная авария произошла 24 марта на автодороге Симферополь — Евпатория в районе села Укромное Симферопольского района. Автобус совершил столкновение с большегрузом.

Ранее мы писали, по факту ДТП с шестью погибшими в Крыму возбуждено два уголовных дела. Расследуется уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении правил ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.