В Башкирии экс-полицейский обвиняется в мошенничестве на 20 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в июне 2023 года в Нефтекамске мужчина получил от учредителей коммерческой организации, занимающейся пассажирскими перевозками, взятку в размере 8 млн рублей за общее покровительство и информирование о предстоящих проверках, а также за совершение незаконных действий, связанных с организацией проверочных мероприятий в отношении конкурентов. Кроме того, в феврале-марте 2024 года он похитил деньги и драгоценные изделия на сумму более 12 млн рублей, принадлежащие уфимке, под предлогом предотвращения в отношении нее заказного убийства.