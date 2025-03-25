28-летний житель Нефтекамска из-за афериста остался без дорогостоящих очков виртуальной реальности

Мужчина разместил объявление о продаже на популярном интернет-ресурсе. Вскоре нашелся покупатель, который предложил отправить товар через службу доставки с хитроумной схемой «безопасности»: оформить отправку на имя самого продавца, чтобы никто посторонний не мог забрать посылку без кода или документа.