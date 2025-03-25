28-летний житель Нефтекамска из-за афериста остался без дорогостоящих очков виртуальной реальности

В башкирском городе Нефтекамске 28-летний местный житель стал жертвой хитрой аферы при попытке продать очки виртуальной реальности, купленные им ранее за 210 тысяч рублей. Об этом рассказала пресс-служба местного отделения МВД.
Мужчина разместил объявление о продаже на популярном интернет-ресурсе. Вскоре нашелся покупатель, который предложил отправить товар через службу доставки с хитроумной схемой «безопасности»: оформить отправку на имя самого продавца, чтобы никто посторонний не мог забрать посылку без кода или документа.
Доверчивый продавец согласился и отправил очки. Однако покупатель начал откладывать оплату, ссылаясь на болезнь. Когда через несколько дней нефтекамец обратился в службу доставки, выяснилось, что очки уже забрал неизвестный, предъявивший временное удостоверение личности с данными продавца.
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