Пожар в деревне в Башкирии унес жизнь пожилого мужчины

В Уфимском районе Башкирии во время пожара погиб пенсионер. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.
В деревне Фомичево полностью сгорел бревенчатый дом площадью 18 квадратных метров. Во время разбора завалов пожарные обнаружили тело 62-летнего хозяина жилища. Причины возгорания сейчас устанавливает дознаватель МЧС.
Согласно оперативным данным, за последние сутки в республике произошло 17 пожаров, зафиксировано одно происшествие на водных объектах. Кроме того, для ликвидации последствий ДТП один раз привлекались спасатели.
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