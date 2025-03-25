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Пожар в деревне в Башкирии унес жизнь пожилого мужчины

В Уфимском районе во время пожара погиб 62-летний мужчина.

Источник: Комсомольская правда

В Уфимском районе Башкирии во время пожара погиб пенсионер. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.

В деревне Фомичево полностью сгорел бревенчатый дом площадью 18 квадратных метров. Во время разбора завалов пожарные обнаружили тело 62-летнего хозяина жилища. Причины возгорания сейчас устанавливает дознаватель МЧС.

Согласно оперативным данным, за последние сутки в республике произошло 17 пожаров, зафиксировано одно происшествие на водных объектах. Кроме того, для ликвидации последствий ДТП один раз привлекались спасатели.

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