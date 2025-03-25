В многоэтажке в Махачкале произошел взрыв газа

«По системе 112 поступила информация о хлопке паров газа с последующим возгоранием в квартире многоквартирного жилого дома по ул. Гапцахская, 16 в г. Махачкала. По предварительной информации, пострадала женщина. К месту происшествия направлены экстренные службы», — сообщили РБК в региональном управлении МЧС.