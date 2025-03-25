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В поселке Ростовской области произошел хлопок в одной из квартир

В Ростовской области произошел хлопок в жилом доме, пострадал один человек.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Верхнетемернницком Ростовской области произошел хлопок в трехэтажном жилом доме, есть пострадавший. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает УПЧС Аксайского района.

По данным ведомства, инцидент произошел около 3:20 утра 25 марта на Венеры, 24. Ударной волной оказались повреждены «входные двери пяти квартир и обшивка потолка в первом подъезде».

— Предполагаемый источник находился в одной из квартир. Пострадал 23-летний мужчина, он получил ожоги первой степени и был госпитализирован в БСМП № 2 Ростова-на-Дону, — уточняют в УПЧС.

Причина происшествия сейчас выясняется.

Известно, что на месте происшествия работали спасатели, сотрудники скорой помощи, аварийные службы газо- и электроснабжения, правоохранители, а также представители администрации Аксайского района и Щепкинского сельского поселения.