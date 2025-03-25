В поселке Ростовской области произошел хлопок в одной из квартир

В поселке Верхнетемернницком Ростовской области произошел хлопок в трехэтажном жилом доме, есть пострадавший. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает УПЧС Аксайского района.
По данным ведомства, инцидент произошел около 3:20 утра 25 марта на Венеры, 24. Ударной волной оказались повреждены «входные двери пяти квартир и обшивка потолка в первом подъезде».
— Предполагаемый источник находился в одной из квартир. Пострадал 23-летний мужчина, он получил ожоги первой степени и был госпитализирован в БСМП № 2 Ростова-на-Дону, — уточняют в УПЧС.
Причина происшествия сейчас выясняется.
Известно, что на месте происшествия работали спасатели, сотрудники скорой помощи, аварийные службы газо- и электроснабжения, правоохранители, а также представители администрации Аксайского района и Щепкинского сельского поселения.