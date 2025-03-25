Найденные в «Самарской Луке» канистры с неизвестной химией изъяла полиция

Канистры с неустановленным химическим веществом сотрудники нацпарка нашли несколько дней назад. Маркировка на канистрах указывала на то, что они содержат вещества, опасные для окружающей среды. Для предотвращения возможного нанесения вреда животным и растениям было принято решение переместить канистры в безопасное место.