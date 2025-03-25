Найденные в «Самарской Луке» канистры с неизвестной химией изъяла полиция

В понедельник, 24 марта стало известно, что сотрудники отдела полиции Ставропольского района Самарской области изъяли все 12 канистр различного объема с неизвестным химическим веществом, найденных на территории Жигулёвского лесничества национального парка «Самарская Лука».
По данному факту вынесено постановление о назначении физико-химической судебной экспертизы.
В Национальном парке «Самарская Лука» сообщили, что продолжают следить за ходом следственных мероприятий.
Канистры с неустановленным химическим веществом сотрудники нацпарка нашли несколько дней назад. Маркировка на канистрах указывала на то, что они содержат вещества, опасные для окружающей среды. Для предотвращения возможного нанесения вреда животным и растениям было принято решение переместить канистры в безопасное место.