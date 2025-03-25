Жалоба на приговор экс-директору ЧЭМК Ходоровскому поступила в областной суд

Между Ходоровским и прокуратурой Челябинской области 4 июля было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. «Условия досудебного соглашения были выполнены в полном объеме, в связи с чем уголовное дело было рассмотрено в порядке особого судопроизводства», — комментировали ранее в суде.