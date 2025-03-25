Жалоба на приговор экс-директору ЧЭМК Ходоровскому поступила в областной суд

Информация опубликована в картотеке дел.
Дата рассмотрения представления прокуратуры пока не назначена. Данных о судье, который займется делом, пока нет.
Напомним, 11 декабря 2024 года Калининский райсуд приговорил его к четырем годам условного лишения свободы. В январе текущего года прокуратура обжаловала вердикт.
Ранее стало известно, что Ходоровского задержали и заключили под стражу в июне 2024 года. Дело слушалось в закрытом режиме.
Возрастного мужчину следствие обвинило в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 135 (совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, без применения насилия), статьей 240.1 (получение сексуальных услуг несовершеннолетнего), частью 1 статьи 242.2 (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов), пунктом «г» части 2 статьи 242.1 (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних), пунктом «б» части 3 статьи 242 (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов) УК РФ.
Между Ходоровским и прокуратурой Челябинской области 4 июля было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. «Условия досудебного соглашения были выполнены в полном объеме, в связи с чем уголовное дело было рассмотрено в порядке особого судопроизводства», — комментировали ранее в суде.
Фигурант признал вину по предъявленному обвинению в полном объеме. В итоге 11 декабря Ходоровского признали виновным по всем перечисленным статьям.