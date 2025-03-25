В Самаре двоих полицейских заподозрили в краже конфиската на 20 млн рублей

В СУ СК по Самарской области информацию о хищении со склада в Куйбышевском районе подтвердили. Вот только, по данным ведомства, оттуда украли никотиносодержащую жидкость (предположительно, для вейпов) на 1 млн рублей, которую ранее изъяли в рамках уголовного дела. При этом действовал там один человек — экс-сотрудник правоохранительных органов.