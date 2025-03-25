В Самаре двоих полицейских заподозрили в краже конфиската на 20 млн рублей

В Самаре со склада похитили конфискованную никотиносодержащую жидкость. В сети появилась информация, что кражу провернули двое полицейских: оперативник и сотрудник ГАИ. Якобы ущерб составляет несколько миллионов рублей.
По предварительным данным, в марте в Самарской области силовики прикрыли нелегальную торговлю табачной продукцией. Они конфисковали электронные сигареты и жидкости к ним. Общая сумма изъятого составила около 80 млн рублей. Все отправили на специальный склад, откуда 16 марта двое в масках якобы похитили часть конфиската на 20 млн рублей.
В СУ СК по Самарской области информацию о хищении со склада в Куйбышевском районе подтвердили. Вот только, по данным ведомства, оттуда украли никотиносодержащую жидкость (предположительно, для вейпов) на 1 млн рублей, которую ранее изъяли в рамках уголовного дела. При этом действовал там один человек — экс-сотрудник правоохранительных органов.
На подозреваемого завели уголовное дело по статьям «Тайное хищение имущества» и «Превышение должностных полномочий». Сейчас следователи продолжают выяснять все детали преступления. Оперативное сопровождение оказывают сотрудники ГУ МВД по Самарской области.