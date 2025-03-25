Женщину, укравшую деньги на лечение мальчика, покусанного хаски в Сочи, задержали

Как сообщили в МВД, после поступления заявления началась проверка, а затем возбуждено уголовное дело по факту кражи. Бывшая жена отца покусанного хаски мальчика уже задержана. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося и решают вопрос о мере пресечения для подозреваемой.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что трагедия произошла 26 февраля в садовом товариществе «Авиатор» в Адлере. Две хаски, сорвавшись с цепи, напали на мальчика, когда он нес веник отцу. Ребенок получил серьезные травмы лица и был экстренно госпитализирован. Сначала его перевезли в Краснодар, а позже в Москву для проведения реконструктивных операций.



На лечение ребенка в Сети запустили сбор, и удалось собрать несколько миллионов рублей. Однако теперь отец мальчика вынужден не только бороться за здоровье сына, но и добиваться возврата украденных средств.



Общественность возмущена ситуацией и требует справедливого наказания для женщины, которая украла деньги, собранные на лечение мальчика. Следствие продолжается, а отец ребенка надеется, что похищенные средства удастся вернуть и направить на восстановление сына.