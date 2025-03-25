В Вольске мужчина поджег дом с женщиной и четырьмя детьми

В Саратовской области 34-летний житель Вольска поджег дом, где находилась 51-летняя женщина с четырьмя детьми. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на областной Следком, мужчина поджег входную дверь тамбура на улице Ленина 23 марта из-за ссоры с пострадавшей.