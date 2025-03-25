В Вольске мужчина поджег дом с женщиной и четырьмя детьми

В Саратовской области 34-летний житель Вольска поджег дом, где находилась 51-летняя женщина с четырьмя детьми. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на областной Следком, мужчина поджег входную дверь тамбура на улице Ленина 23 марта из-за ссоры с пострадавшей.
— Жильцам со второго этажа потребовалась помощь пожарных. По автолестнице спасли женщину и четверых детей. Затем потушили огонь на восьми квадратах. Всего на месте работали три расчета, — пишут журналисты телеканала.
Подозреваемый задержан. Заведено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Сейчас проводятся экспертизы и следственные действия.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Прибайкальском национальном парке медведи вышли из спячки. Первые следы хищников заметили на Кругобайкальской железной дороге.