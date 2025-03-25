В Иркутске задержали мужчину, ударившего ребенка бутылкой по лицу

ИРКУТСК, 25 мар — РИА Новости. Мужчина, ударивший 12-летнюю девочку бутылкой по лицу, задержан и помещен в медицинское учреждение в Иркутске, сообщает СУСК РФ по региону.
Ранее в региональном МВД сообщали, что мужчина на пешеходном переходе на улице Мухиной ударил школьницу бутылкой по лицу. В распоряжении полиции имелась видеозапись предполагаемого нападавшего. Он был объявлен в розыск.
«Установлена личность мужчины, который накануне нанес 12-летней девочке удар стеклянной бутылкой по лицу. Им оказался 37-летний иркутянин. В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и принудительно помещен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
Расследование уголовного дела продолжается. Уточняется, что по данному факту расследуется дело по статье о хулиганстве, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия.