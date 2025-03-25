В Мозыре владелец магазинов может сесть на 10 лет за крупную аферу с лизингом

Правоохранители установили, что 44-летний мозырянин придумал мошенническую схему, чтобы улучшить свое материальное положение. Мужчина хотел воспользоваться услугами двух лизинговых компаний. Но оформить договор на себя из-за долгов он не мог, поэтому уговорил сотрудницу зарегистрировать ИП по изготовлению мебели.