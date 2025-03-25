В Мозыре владелец магазинов может сесть на 10 лет за крупную аферу с лизингом

В Мозыре владелец сети магазинов провернул аферу с лизингом, рассказали в МВД.
Правоохранители установили, что 44-летний мозырянин придумал мошенническую схему, чтобы улучшить свое материальное положение. Мужчина хотел воспользоваться услугами двух лизинговых компаний. Но оформить договор на себя из-за долгов он не мог, поэтому уговорил сотрудницу зарегистрировать ИП по изготовлению мебели.
Когда женщине лизингодатели перечисляли деньги, предприниматель забирал их и тратил. За лизинговые средства он покупал еду, заправлял машину, какие-то суммы перевел на криптобиржу, а еще оплачивал по требованиям отдела принудительного исполнения. Ущерб превысил 115 тысяч белорусских рублей.
Мужчину будут судить за мошенничество в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Тем временем «Белтехосмотр» продлевает работу станций гостехосмотра в Беларуси из-за очередей.