Что известно о взрывах газа в Махачкале

Также четыре человека пострадали в результате взрыва газовоздушной смеси в салоне связи на проспекте Имама Шамиля в Махачкале. Причиной ЧП, по предварительной информации, стала утечка газа из подземного газопровода.
ТАСС собрал основное о происшествиях.
Взрыв газа в многоквартирном доме
- Взрыв газа произошел в многоквартирном доме на улице Гапцахская в Махачкале. Начался пожар. Открытое горение удалось ликвидировать.
- По предварительным данным, в результате взрыва повреждения получили несколько квартир. Частично повреждены окна в соседних многоквартирных домах и припаркованных автомобилях.
- Мощность взрыва была ощутима в двух кварталах от дома в Махачкале, где случилось ЧП, сообщил житель соседнего дома Алибег Алиев.
- Из соседних квартир эвакуировали 150 человек.
- Территория оцеплена, на месте работают медики, правоохранители и МЧС.
- К ликвидации последствий привлекли 86 человек и 24 единицы техники.
- Спасатели разбирают шаткие конструкции и оказывают необходимую помощь людям.
Взрыв в салоне сотовой связи
- Взрыв газовоздушной смеси произошел в салоне связи на проспекте Имама Шамиля в Махачкале.
- После взрыва произошел пожар. Его площадь составила 15 кв. м.
- Взрывной волной в здании выбиты стекла, осколки разбросаны на несколько метров.
- На месте работают 25 спасателей и 7 единиц техники.
Пострадавшие
- По последним данным, в многоквартирном доме пострадали два человека.
- Женщина находится в тяжелом состоянии, мужчина — в состоянии средней тяжести.
- После взрыва в салоне связи пострадали четыре человека. Их доставили в Республиканскую клиническую больницу им. Вишневского.
- По предварительной информации, состояние троих из них тяжелое.
Расследование
- Доследственная проверка организована по факту взрыва газа в многоквартирном жилом доме.
- Прокуратура организовала проверку по факту возгорания в салоне сотовой связи.
- Спасатели обследовали порядка 300 квартир после взрыва в жилом доме, эвакуировано 15 поврежденных автомобилей.
- Проверку правоустанавливающих документов проводят после взрыва газа в салоне сотовой связи.
- Причиной взрыва в магазине сотовой связи стала утечка газа на подземном газопроводе.
Реакция властей и жителей
- Временное размещение будет в кратчайшие сроки предоставлено жильцам многоквартирного дома.
- Десятки объявлений о продаже квартир в незаконно возведенном 14-этажном доме в Махачкале размещено на сайтах продажи недвижимости.
- Психологи МЧС России оказывают экстренную помощь людям после взрыва газа в многоквартирном доме.
- Глава Дагестана Сергей Меликов прибыл к многоквартирному дому.
- Благотворительный фонд «Инсан», учрежденный муфтиятом Дагестана, открыл сбор средств на сумму почти 6 млн рублей для пострадавших после взрыва в многоэтажном доме.
О доме
- Как сообщил руководитель пресс-службы городской администрации Гаджимурад Сагитов, дом не был введен в эксплуатацию, в нем не должны были жить люди. Многоэтажка входила в реестр незаконно возведенных.
- Дом был несанкционированно подключен к газоснабжению, сообщили ТАСС в коммунальных службах города.
- Многоквартирный дом передали управляющей компании «Новая жизнь» в январе 2025 года.