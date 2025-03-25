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Что известно о взрывах газа в Махачкале

Взрыв газа произошел в квартире многоэтажного жилого дома в Махачкале, сообщили ТАСС в оперативных службах. По последним данным, пострадали два человека.

Также четыре человека пострадали в результате взрыва газовоздушной смеси в салоне связи на проспекте Имама Шамиля в Махачкале. Причиной ЧП, по предварительной информации, стала утечка газа из подземного газопровода.

ТАСС собрал основное о происшествиях.

Взрыв газа в многоквартирном доме

  • Взрыв газа произошел в многоквартирном доме на улице Гапцахская в Махачкале. Начался пожар. Открытое горение удалось ликвидировать.
  • По предварительным данным, в результате взрыва повреждения получили несколько квартир. Частично повреждены окна в соседних многоквартирных домах и припаркованных автомобилях.
  • Мощность взрыва была ощутима в двух кварталах от дома в Махачкале, где случилось ЧП, сообщил житель соседнего дома Алибег Алиев.
  • Из соседних квартир эвакуировали 150 человек.
  • Территория оцеплена, на месте работают медики, правоохранители и МЧС.
  • К ликвидации последствий привлекли 86 человек и 24 единицы техники.
  • Спасатели разбирают шаткие конструкции и оказывают необходимую помощь людям.

Взрыв в салоне сотовой связи

  • Взрыв газовоздушной смеси произошел в салоне связи на проспекте Имама Шамиля в Махачкале.
  • После взрыва произошел пожар. Его площадь составила 15 кв. м.
  • Взрывной волной в здании выбиты стекла, осколки разбросаны на несколько метров.
  • На месте работают 25 спасателей и 7 единиц техники.

Пострадавшие

  • По последним данным, в многоквартирном доме пострадали два человека.
  • Женщина находится в тяжелом состоянии, мужчина — в состоянии средней тяжести.
  • После взрыва в салоне связи пострадали четыре человека. Их доставили в Республиканскую клиническую больницу им. Вишневского.
  • По предварительной информации, состояние троих из них тяжелое.

Расследование

  • Доследственная проверка организована по факту взрыва газа в многоквартирном жилом доме.
  • Прокуратура организовала проверку по факту возгорания в салоне сотовой связи.
  • Спасатели обследовали порядка 300 квартир после взрыва в жилом доме, эвакуировано 15 поврежденных автомобилей.
  • Проверку правоустанавливающих документов проводят после взрыва газа в салоне сотовой связи.
  • Причиной взрыва в магазине сотовой связи стала утечка газа на подземном газопроводе.

Реакция властей и жителей

  • Временное размещение будет в кратчайшие сроки предоставлено жильцам многоквартирного дома.
  • Десятки объявлений о продаже квартир в незаконно возведенном 14-этажном доме в Махачкале размещено на сайтах продажи недвижимости.
  • Психологи МЧС России оказывают экстренную помощь людям после взрыва газа в многоквартирном доме.
  • Глава Дагестана Сергей Меликов прибыл к многоквартирному дому.
  • Благотворительный фонд «Инсан», учрежденный муфтиятом Дагестана, открыл сбор средств на сумму почти 6 млн рублей для пострадавших после взрыва в многоэтажном доме.

О доме

  • Как сообщил руководитель пресс-службы городской администрации Гаджимурад Сагитов, дом не был введен в эксплуатацию, в нем не должны были жить люди. Многоэтажка входила в реестр незаконно возведенных.
  • Дом был несанкционированно подключен к газоснабжению, сообщили ТАСС в коммунальных службах города.
  • Многоквартирный дом передали управляющей компании «Новая жизнь» в январе 2025 года.