Бывший нефтекамский полицейский предстанет перед судом за крупные взятки и аферу

В Башкирии завершилось расследование уголовного дела против бывшего оперуполномоченного отдела нефтекамской полиции по борьбе с организованной преступностью. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры, МВД и Следственного комитета республики.
Экс-сотрудника правоохранительных органов обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и мошенничестве. Согласно данным следствия, в июне 2023 года мужчина получил восемь миллионов рублей от представителей транспортной компании за «крышевание» и организацию проверок их конкурентов. Кроме того, в начале 2024-го он обманом похитил у пенсионерки из Уфы более 12 миллионов рублей, убедив ее в необходимости заплатить за предотвращение заказного убийства.
Как отмечают в МВД, преступная деятельность бывшего полицейского была пресечена в результате оперативной работы подразделения собственной безопасности ведомства.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Материалы уголовного дела направлены в Калининский районный суд Уфы. В настоящее время фигурант находится под стражей.
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