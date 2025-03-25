Бывший нефтекамский полицейский предстанет перед судом за крупные взятки и аферу

Экс-сотрудника правоохранительных органов обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и мошенничестве. Согласно данным следствия, в июне 2023 года мужчина получил восемь миллионов рублей от представителей транспортной компании за «крышевание» и организацию проверок их конкурентов. Кроме того, в начале 2024-го он обманом похитил у пенсионерки из Уфы более 12 миллионов рублей, убедив ее в необходимости заплатить за предотвращение заказного убийства.