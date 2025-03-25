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После ДТП с автобусом в Крыму в больницах остаются 22 пострадавших

В больницах Симферополя остаются 22 пострадавших в аварии с рейсовым автобусом в Крыму, заявил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов. По его словам, в числе получивших ранения один ребенок.

Источник: РИА "Новости"

«Четверо в тяжелом состоянии. Пациенты получают все необходимое лечение», — сказал Кузнецов (цитата по ТАСС). Он добавил, что 15 человек, включая семерых детей, получили медицинскую помощь амбулаторно.

Авария случилась вчера, 24 марта. Автобус с 32 пассажирами двигался по маршруту Саки—Симферополь и столкнулся с грузовиком в районе села Укромное Симферопольского района. В результате пострадали 36 человек, шестеро погибли. Водителя автобуса задержали. Он объяснил произошедшее тем, что его «ослепило солнце». Региональный СКР расследует два уголовных дела — о нарушении правил дорожного движения и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ).