В Иркутске спустя 22 года осудили исполнителя заказного убийства

— 18 декабря мужчины приехали в спортивный клуб на Байкальской в Иркутске. В раздевалке они выстрелили в голову и грудь 29-летнего потерпевшего не менее восьми раз, тот скончался на месте происшествия, — рассказывают в агентстве.