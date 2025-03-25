В Иркутске спустя 22 года осудили исполнителя заказного убийства

В Иркутске осудили киллера за преступление 22-летнй давности. Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на СУ СКР и прокуратуру региона, 47-летний житель Ангарска признан виновным в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
В 2002 году криминальный авторитет из Приангарья обратился к подсудимому, хотел, чтобы тот убил участника одной из преступных группировок. Осужденный взял на «дело» своего брата.
— 18 декабря мужчины приехали в спортивный клуб на Байкальской в Иркутске. В раздевалке они выстрелили в голову и грудь 29-летнего потерпевшего не менее восьми раз, тот скончался на месте происшествия, — рассказывают в агентстве.
Долгое время виновных не могли найти, поэтому предварительное следствие приостановили. В 2023 году, изучая уголовные дела прошлых лет, следователи вышли на возможного подозреваемого, после чего его задержали в Ангарске и поместили под стражу.
25 марта 2025 Октябрьский районный суд признал мужчину виновным и вынес приговор — 15 лет в колонии строго режима. В это время заказчик убийства и подельник осужденного находятся в федеральном розыске.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что подозреваемого в нападении на 12-летнюю школьницу задержали в Иркутске.