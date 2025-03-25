В Волгограде подросток на квадроцикле сбил 8-летнюю девочку во дворе

ДТП с детьми случилось вечером 24 марта в Советском районе Волгограда. На улице Тулака гонявший на квадроцикле во дворе жилого дома подросток сбил 8-летнюю девочку, сообщили в главке МВД по региону.
— В 19.25 часов 15-летний водитель квадроцикла «Раптор», двигаясь по дворовой территории дома № 5 на улице Тулака, совершил наезд на 8-летнюю девочку, — рассказали в полиции.
При этом девочка тоже управляла средством индивидуальной мобильности — школьница ехала по двору на самокате. Малышка получила травмы при падении. С места ДТП ее увезли в больницу № 7.