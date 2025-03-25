Камера домофона сняла момент взрыва в многоэтажке в Махачкале

Судя по кадрам, взрыв газа в квартире многоэтажного дома на улице Гапцахской прогремел в 08:55.
Взрывом выбило окна, камни полетели во двор на припаркованные машины. По последним данным, повреждены около 30 квартир.
На другом видео видно, что несколько квартир повреждены очень серьезно. На их месте в здании образовалась дыра.
На месте ЧП работают специалисты, они устанавливают степень разрушений и обстоятельства случившегося.
Baza сообщает о двух пострадавших. Женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии, а пострадавший мужчина находится в состоянии средней тяжести. У обоих сильные ожоги.
В городской администрации заявили, что дом не был введен в эксплуатацию, в нем не должны были жить люди.