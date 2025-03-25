В Красноярске завели уголовное дело после избиения подростков на футбольном поле

25 марта Следственный комитет завел уголовное дело после избиения подростков на футбольном поле в красноярском микрорайоне Преображенский. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Напомним, инцидент попал на камеры наружного наблюдения и позже был опубликован в местных телеграм-каналах. В краевом МВД подтвердили, что накануне вечером в дежурную часть обратились матери избитых 14-летних школьников.
Предварительно, во время игры в футбол дети что-то не поделили, и один из них позвал разобраться отца. Горожанин «решил поговорить с обидчиками сына». После словесной перепалки в ход пошли кулаки: разгневанный мужчина нанес подросткам несколько ударов рукой.
Со слов самого отца, несовершеннолетние первые начали конфликт. Его сын также получил травмы — ему даже потребовалась медицинская помощь.
По статье «Хулиганство с применением насилия» агрессору грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.