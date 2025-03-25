В Красноярске завели уголовное дело после избиения подростков на футбольном поле

Предварительно, во время игры в футбол дети что-то не поделили, и один из них позвал разобраться отца. Горожанин «решил поговорить с обидчиками сына». После словесной перепалки в ход пошли кулаки: разгневанный мужчина нанес подросткам несколько ударов рукой.