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Афера на 34 миллиона: В Сочи будут судить земельных мошенников

В Сочи пять человек предстанут перед судом за мошенничество с земельным участком.

Источник: Комсомольская правда

В Адлерском районном суде Сочи пройдет рассмотрение уголовного дела в отношении пятерых человек, обвиняемых в незаконном приобретении и продаже земельного участка. Сумма ущерба бюджету города составила более 34,4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

Как рассказали в правоохранительных органах, обвиняемые в возрасте от 37 до 62 лет в период с января 2020 года по сентябрь 2021 года, используя обманные схемы, оформили право собственности на земельный участок площадью 25 соток. Он расположен в Адлерском районе курорта. После этого они продали землю и присвоили вырученные средства.

«Противоправную деятельность обвиняемых пресекли сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с коллегами из регионального УФСБ России», — отметили в ведомстве.

Уголовное дело направлено в Адлерский районный суд для рассмотрения по существу. Пятерым сочинцам грозит до 10 лет лишения свободы.