Афера на 34 миллиона: В Сочи будут судить земельных мошенников

Как рассказали в правоохранительных органах, обвиняемые в возрасте от 37 до 62 лет в период с января 2020 года по сентябрь 2021 года, используя обманные схемы, оформили право собственности на земельный участок площадью 25 соток. Он расположен в Адлерском районе курорта. После этого они продали землю и присвоили вырученные средства.