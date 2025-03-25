Мошенники выманили у нижегородского школьника 300 тысяч под угрозой недопуска к ОГЭ

В подтверждение своих слов звонивший показал в экран какой-то документ. Звонивший убедил подростка отправить деньги ночью, пока отец спит. Якобы только так мужчина сможет избежать ответственности. Школьник поверил незнакомцу, взял телефон отца и под диктовку перевел деньги на указанные счета. При этом звонивший запретил кому-либо говорить об этом. Далее собеседник стал требовать перевести средства и со счетов матери. В этот момент подросток понял, что это мошенники, и сообщил родителям. Отец обратился с заявлением в полицию.