Сильный ветер повредил крыши 12 строений в Могилевской области

Вчера, 24 марта, в регионе зафиксированы порывы ветра до 22 м/с. Из-за усиления ветра на территории региона повреждены кровли 12 строений: шести сельскохозяйственных, двух школ, трех жилых домов, одного сарая в Горецком и Мстиславском районах.