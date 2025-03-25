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Сильный ветер повредил крыши 12 строений в Могилевской области

25 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сильный ветер повредил крыши 12 строений в Могилевской области. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Источник: МЧС РБ

Вчера, 24 марта, в регионе зафиксированы порывы ветра до 22 м/с. Из-за усиления ветра на территории региона повреждены кровли 12 строений: шести сельскохозяйственных, двух школ, трех жилых домов, одного сарая в Горецком и Мстиславском районах.

Подразделения МЧС совершили три выезда на уборку упавших деревьев в Горецком, Дрибинском и Мстиславском районах. Пострадавших нет. Техника и строения не повреждены.

В течение суток нарушалось электроснабжение 10 населенных пунктов, двух ферм и двух котельных. По данным на 6.00 электроснабжение восстановлено.