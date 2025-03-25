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Пограничники задержали двоих мужчин с беспилотником и метеозондом

Двое нарушителей были выявлены в Гродненской области, теперь им грозят крупные штрафы за нарушение законодательства.

Источник: РИА "Новости"

МИНСК, 25 мар — Sputnik. Беспилотник и метеозонд обнаружены в приграничной зоне в Гродненской области, сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета Беларуси.

В населенном пункте Радунь в Вороновском районе при силовой поддержке бойцов ОМОН был задержан белорусский гражданин. В ходе осмотра его дома был найден самодельный мультироторный дрон.

«Выявленный предмет изъят и доставлен в Лидский пограничный отряд. В отношении задержанного начат административный процесс за нарушение пограничного режима. Ему грозит штраф до 50 базовых величин», — отметили в пресс-службе ГПК.

Там добавили, что в деревне Ятвезь в Гродненском районе пограничники выявили одного гражданина на автомобиле с прицепом, который пытался скрыться.

«На месте происшествия обнаружены метеозонд и 29 баллонов с газом. Злоумышленник помещен в ИВС Гродненской погрангруппы», — рассказали в пресс-службе.

В ГПК обратили внимание, что задержанный будет привлечен к ответственности за то, что не повиновался законным требованиям пограничников. Ему также грозит штраф до 100 базовых величин, общественные работы или административный арест.