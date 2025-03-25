За год уровень коррупции на Дону снизился на 24%

С начала текущего года были задержаны несколько человек по делам, связанным с получением взяток. Бывший заместитель губернатора и министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев был пойман при попытке получить почти 100 млн руб. Экс-заместитель губернатора и министр сельского хозяйства Константин Рачаловский задержан по обвинению в превышении полномочий и хищении 155,2 млн руб. В связи с этими расследованиями уволен министр цифрового развития Ростовской области Евгений Полуянов вместе со своими заместителями Сергеем Бондаренко и Кириллом Дьячкиным.