Водитель погиб в жестком лобовом ДТП по встречке в Усть-Илимском районе

В Усть-Илимском районе полицейские проводят проверку по ДТП, в результате которого погиб мужчина. Водитель автомобиля Honda Shuttle выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с «Жигулями», за рулём которых находился 60-летний мужчина. В результате аварии водитель отечественного автомобиля скончался на месте, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на УГИБДД Иркутской области.