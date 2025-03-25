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Водитель погиб в жестком лобовом ДТП по встречке в Усть-Илимском районе

Трагический инцидент произошел на 118 километре автодороги «Братск — Усть-Илимск».

В Усть-Илимском районе полицейские проводят проверку по ДТП, в результате которого погиб мужчина. Водитель автомобиля Honda Shuttle выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с «Жигулями», за рулём которых находился 60-летний мужчина. В результате аварии водитель отечественного автомобиля скончался на месте, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на УГИБДД Иркутской области.

По предварительной информации, инцидент произошёл утром 24 марта, когда водитель «Хонды Шаттл» направлялся из Усть-Илимска в Братск. Вблизи посёлка Подъеланка он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, что привело к столкновению с автомобилем ВАЗ 21043.

Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Усть-Илимский» работают над выяснением всех обстоятельств трагедии. Проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение.