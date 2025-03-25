«В 10:10 [мск] в дежурную часть МВД Дагестана от очевидцев поступило сообщение о том, что в салоне сотовой связи, расположенном по проспекту Имама Шамиля, произошел хлопок газовоздушной смеси. По предварительной информации, два человека пострадали», — говорится в сообщении.
В Махачкале в салоне связи произошел взрыв газа
МАХАЧКАЛА, 25 марта. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате хлопка газовоздушной смеси в салоне связи на проспекте Имама Шамиля в Махачкале в Республике Дагестан. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.