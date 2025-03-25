Выживший после нападения медведицы житель Башкирии рассказал, как ему удалось спастись

В больнице отметили, что у пациента были зафиксированы множественные рваные раны волосистой части головы, укушенные раны на левом бедре и предплечье, а также симптомы травматического шока. Медики подчеркнули, что пострадавший с такими увечьями смог самостоятельно добраться до фельдшерского пункта, откуда ему вызвали скорая помощь.