Выживший после нападения медведицы житель Башкирии рассказал, как ему удалось спастись

В минувшую субботу, 22 марта, в Бурзянскую центральную районную больницу доставили пациента с тяжелыми травмами, полученными в результате нападения медведицы.
Пострадавший рассказал сотрудникам медучреждения, что собирал в лесу березовый сок, когда случайно обнаружил медвежат. В этот момент на него напала взрослая медведица. Мужчина поведал, что пытался защищаться с помощью топора, после этого хищница убежала.
В больнице отметили, что у пациента были зафиксированы множественные рваные раны волосистой части головы, укушенные раны на левом бедре и предплечье, а также симптомы травматического шока. Медики подчеркнули, что пострадавший с такими увечьями смог самостоятельно добраться до фельдшерского пункта, откуда ему вызвали скорая помощь.
Пациенту оказали экстренную хирургическую помощь. В течение последующих двух суток за его состоянием непрерывно наблюдали хирург и реаниматолог, также проводились консультации с травматологом и ЛОР-врачом Республиканской клинической больницы.
Вчера, 24 марта, после стабилизации состояния пациента перевели в Уфу на вертолете «Ансат» для получения специализированной помощи в РКБ.
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