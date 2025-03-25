Следствие сократило количество версий причин взрыва дома в Верхнетемерницком

«Причина взрыва устанавливается, определено, что причина — не БПЛА и не взрыв бытового газа», — говорится в сообщении.
Взрыв произошел в 03:20 по московскому времени. Пострадал мужчина 2002 года рождения, который был госпитализирован с ожогами первой степени. Взрывная волна повредила входные двери пяти квартир и обшивку потолка в подъезде.
Специалисты установили, что источник взрыва находился в одной из квартир. Обстоятельства происшествия продолжают выяснять. Сотрудники «Ростовэнерго» и АО «Северные электрические сети» осмотрели здание на предмет повреждений линий электропередачи.