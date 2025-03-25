Пострадавшим от паводка жителям Челябинской области выплатили 18 млн рублей

Напомним, ночью 18 марта на юге области и в горнозаводской части региона обострилась паводковая ситуация. Самая сложная обстановка была в Аше. Там сначала подтопило 31 приусадебный участок на улицах Матросова, Набережная, Октябрьская, Заречная. Жителей с подтопленных улиц эвакуировали. После разрушения затора на реке Сим начал снижаться уровень воды. Однако образовался новый, ниже по течению, в районе улицы Уфимской. Уровень воды поднялся, в результате подтопило ещё 57 приусадебных участков в СНТ № 5. Всего было эвакуировано 275 человек.