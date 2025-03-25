Пострадавшим от паводка жителям Челябинской области выплатили 18 млн рублей

Выплаты получили 688 пострадавших. Приём заявлений от жителей продолжается.
Напомним, ночью 18 марта на юге области и в горнозаводской части региона обострилась паводковая ситуация. Самая сложная обстановка была в Аше. Там сначала подтопило 31 приусадебный участок на улицах Матросова, Набережная, Октябрьская, Заречная. Жителей с подтопленных улиц эвакуировали. После разрушения затора на реке Сим начал снижаться уровень воды. Однако образовался новый, ниже по течению, в районе улицы Уфимской. Уровень воды поднялся, в результате подтопило ещё 57 приусадебных участков в СНТ № 5. Всего было эвакуировано 275 человек.
На реке Сим были проведены 11 подрывов льда. Это позволило обеспечить беспрепятственное течение воды.
22 марта вода покинула все жилые и садовые дома, а также приусадебные участки. Накануне в Аше завершили откачку воды в жилых домах. Сейчас их просушивают тепловыми пушками.
После объявления чрезвычайной ситуации в Аше пострадавшие от паводка жители начали получать выплаты. Речь идёт о финансовой и материальной помощи от правительства региона.