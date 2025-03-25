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Пострадавшим от паводка жителям Челябинской области выплатили 18 млн рублей

Жителям Аши, пострадавшим от паводка, уже выплатили 18 миллионов рублей материальной помощи. Об этом во вторник, 25 марта, на заседании комитета Заксобрания области по экологии и природопользованию сообщил министр общественной безопасности региона Александр Гриб.

Источник: РИА "Новости"

Выплаты получили 688 пострадавших. Приём заявлений от жителей продолжается.

Напомним, ночью 18 марта на юге области и в горнозаводской части региона обострилась паводковая ситуация. Самая сложная обстановка была в Аше. Там сначала подтопило 31 приусадебный участок на улицах Матросова, Набережная, Октябрьская, Заречная. Жителей с подтопленных улиц эвакуировали. После разрушения затора на реке Сим начал снижаться уровень воды. Однако образовался новый, ниже по течению, в районе улицы Уфимской. Уровень воды поднялся, в результате подтопило ещё 57 приусадебных участков в СНТ № 5. Всего было эвакуировано 275 человек.

На реке Сим были проведены 11 подрывов льда. Это позволило обеспечить беспрепятственное течение воды.

22 марта вода покинула все жилые и садовые дома, а также приусадебные участки. Накануне в Аше завершили откачку воды в жилых домах. Сейчас их просушивают тепловыми пушками.

После объявления чрезвычайной ситуации в Аше пострадавшие от паводка жители начали получать выплаты. Речь идёт о финансовой и материальной помощи от правительства региона.