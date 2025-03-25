В Могилеве завмагом и кассир могут сесть на 12 лет, продав товары мимо кассы

В Могилеве будут судить заведующую магазином и продавца, которые продавали «мимо кассы». Подробности рассказал телеграм-канал «Милиция Могилевщины» УВД Могоблисполкома.
Так, правоохранителями были выявлены факты хищения денег завмагом и кассиром продуктового магазина в областном центре. Фигурантки несколько месяцев, продавая товары, после производили отмену чеков. Некоторые товары они и вовсе не проводили через кассу. Выручку могилевчанки забирали себе и потом тратили.
Ущерб составил около 10 000 белорусских рублей.
Обвиняемых будут судить за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (ст. 210 Уголовного кодекса Беларуси). Им грозит до 12 лет заключения.
А еще житель Витебска пошел под суд, купив и продав пять машин за год.
Также в Мозыре владелец магазинов может сесть на 10 лет за крупную аферу с лизингом.