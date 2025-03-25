В Могилеве завмагом и кассир могут сесть на 12 лет, продав товары мимо кассы

Так, правоохранителями были выявлены факты хищения денег завмагом и кассиром продуктового магазина в областном центре. Фигурантки несколько месяцев, продавая товары, после производили отмену чеков. Некоторые товары они и вовсе не проводили через кассу. Выручку могилевчанки забирали себе и потом тратили.