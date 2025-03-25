В Самарской области бывшего полицейского подозревают в получении взятки

В Тольятти бывший сотрудник полиции взял деньги подозреваемого, чтобы решить «проблему». Мужчину задержали и подозревают во взяточничестве, об этом сообщили в УФСБ России по Самарской области.
— По версии следствия, в прошлом году подозреваемый получил от местного жителя 60 тысяч рублей и пообещал посодействовать в назначении минимального наказания за пьяное вождение, — отметили в СУ СК России по региону.
Полученные средства бывший полицейский планировал передать судье. Подозреваемого задержали, проводится комплекс следственных действий, которые помогут установить обстоятельства преступления. Возбуждено уголовное дело.