В Пермском крае произошло ДТП с пятью пострадавшими

В минувшее воскресенье, 23 марта, на трассе «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» произошло ДТП, в котором пострадали пять человек. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Кунгурского округа.
По информации спасателей, на 60-м километре трассы водитель «Рено Симбол» не учёл дорожные условия и выехал на встречку, где столкнулся с машиной ВАЗ-2115.
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель ВАЗ-2115, водитель «Рено Симбол» и его пассажиры — женщины 1998, 1984, 1959 годов рождения. Трое из пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение.