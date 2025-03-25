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Появились первые фото с места хлопка в жилом доме под Ростовом-на-Дону

Фотографии, сделанные на месте хлопка в жилом доме, распространили в Ростовской области.

Источник: МБУ АР "УПЧС"

Под Ростовом-на-Дону, где рано утром 25 марта произошел хлопок в жилом доме, сделали фотографии. Снимки были опубликованы в группе VK УПЧС Аксайского района.

Ранее сообщалось, что хлопок случился в поселке Верхнетемерницком, в одной квартир трехэтажного жилого дома. Предварительно, ударной волной были «повреждены двери пяти квартир и обшивка потолка в первом подъезде».

Также известно об одном пострадавшем: мужчина 23 лет получил ожоги первой степени и был госпитализирован в БСМП № 2 Ростова-на-Дону. Причина случившегося сейчас выясняется.