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В Лениногорске дети устроили поджог в танке-памятнике

Объект расположен во дворе дома на проспекте 50 лет Победы.

В Лениногорске дети устроили поджог в танке-памятнике Т-72. Объект расположен во дворе дома на проспекте 50 лет Победы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

Как выяснилось, один из родителей заметил дым, исходящий из танка. Там находились дети, которых оперативно увели. Кто-то из них забросил внутрь горящий мусор.

По прибытии пожарных признаков горения не было обнаружено. В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, в Казани на пожаре в квартире погиб один человек, еще один пострадал. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неаккуратности во время курения.