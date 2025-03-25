В Лениногорске дети устроили поджог в танке-памятнике Т-72. Объект расположен во дворе дома на проспекте 50 лет Победы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.
Как выяснилось, один из родителей заметил дым, исходящий из танка. Там находились дети, которых оперативно увели. Кто-то из них забросил внутрь горящий мусор.
По прибытии пожарных признаков горения не было обнаружено. В результате инцидента никто не пострадал.
Напомним, в Казани на пожаре в квартире погиб один человек, еще один пострадал. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неаккуратности во время курения.