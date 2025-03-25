Были в масках. В Самаре полицейские ограбили склад на 20 млн

В Самаре разгорается скандал: двое полицейских ограбили склад с конфискованным имуществом. Их добычей стали электронные устройства для вейпинга, так называемые «одноразки», общей стоимостью более 20 млн рублей.
Ограбление в масках.
По информации, появившейся в СМИ, события развивались следующим образом. В марте сотрудники самарского управления по борьбе с экономическими преступлениями провели масштабную операцию, в результате которой были изъяты «одноразки», электронные сигареты и жидкости к ним общей стоимостью 80 млн рублей. Предвидя возможные попытки хищения, силовики взяли склад под охрану.
Однако, 16 марта, в день профессионального праздника, они оставили помещение без присмотра, что и дало возможность злоумышленникам действовать.
В этот день двое полицейских из города Кинель, оперативник Андрей К. (имя изменено, — ред.) и сотрудник ГИБДД, в масках вошли на склад и вынесли продукцию на сумму 20 млн рублей.
По версии следствия, «обвиняемый проник в нежилое помещение, расположенное в ангаре в Куйбышевском районе города Самары, откуда похитил никотиносодержащую жидкость».
Вскоре их вычислили. Сначала был задержан сотрудник ГИБДД, который признался, что выступал лишь в роли водителя. Позже, оперативник, осознавая всю серьезность своего преступления, пытался скрыться. Он был объявлен в розыск, но вскоре также был задержан.
Что грозит полицеским в масках?
Теперь им грозит наказание по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ. В частности, статья 158 УК РФ — «Кража», так как сумма украденного особо крупная. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет. Также их действия могут подпадать под статью 285 УК РФ — «Превышение должностных полномочий», что также может привести к серьезному наказанию, включая лишение свободы на срок до 4 лет.
Что такое «одноразки»?
«Одноразки» — это компактные устройства для вдыхания пара, работающие по принципу электронных сигарет. Они содержат никотин, ароматизаторы и другие химические вещества. В последнее время такие устройства вызывают дискуссии из-за их популярности среди молодежи и вреда для здоровья.
По словам врача Людмилы Лапы, «одноразки» и обычные сигареты наносят одинаковый вред для организма.
«Они одинаковы вредны. У тех и у других содержатся смолы. В сигаретах смолы появляются в процессе сжигания и тления. А в электронных сигаретах эти смолы люди добавляют сами. Они очень плохо взаимодействуют с паром, проникают в легкие, оседают на слизистой и вызывают хронический бронхит. Все то же самое. Очистки от смол в нашем организме не предусмотрено. И все, что связано с тяжелыми смолами будет вредить нашему организму. На слизистой реснички погибают, которые защищают и очищают легкие и бронхи. И такие люди больше болеют. Накапливается гной, инфекция в легких, бронхах, в трахее», — предупредила в беседе с samara.aif.ru Лапа.