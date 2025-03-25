Были в масках. В Самаре полицейские ограбили склад на 20 млн

«Они одинаковы вредны. У тех и у других содержатся смолы. В сигаретах смолы появляются в процессе сжигания и тления. А в электронных сигаретах эти смолы люди добавляют сами. Они очень плохо взаимодействуют с паром, проникают в легкие, оседают на слизистой и вызывают хронический бронхит. Все то же самое. Очистки от смол в нашем организме не предусмотрено. И все, что связано с тяжелыми смолами будет вредить нашему организму. На слизистой реснички погибают, которые защищают и очищают легкие и бронхи. И такие люди больше болеют. Накапливается гной, инфекция в легких, бронхах, в трахее», — предупредила в беседе с samara.aif.ru Лапа.