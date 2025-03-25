В Усть-Илимском районе водитель «Жигулей» погиб в ДТП с «Хондой Шаттл»

Смертельная авария произошла в Усть-Илимском районе утром 24 марта. Как стало известно КП-Иркутск от региональной Госавтоинспекции, водитель управляя иномаркой «Хонда Шаттл» ехал со стороны Усть-Илимска в Братск.
— Недалеко от поселка Подъеланка выехал на полосу, предназначенную для встречного транспорта, где столкнулся с движущимся ему навстречу автомобилем ВАЗ 21043, за рулем которого находился 60-летний мужчина, — поделились инспекторы.
На месте аварии погиб водитель отечественного авто. Теперь госавтоинспекторы выясняют все обстоятельства аварии и разбираются в произошедшем.