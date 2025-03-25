В Прикамье полицейские применили оружие для задержания женщины-водителя

Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, в поселке Гайны полицейские подали сигнал об остановке водителю автомобиля Ford Focus, но он попытался скрыться. Инспекторы организовали преследование, и догнали автомобиль, после чего нарушитель притормозил. Когда сотрудник ДПС взялся за ручку водительской двери и приоткрыл ее, ухватившись другой рукой за стойку кузова, водитель нажал на газ, машина стала набирать скорость. В итоге автомобиль протащил полицейского около двухсот метров.
На 150 км автодороги Гайны-Кудымкар один из сотрудников произвел предупредительный выстрел, а когда водитель не отреагировал, стал стрелять по колесам Ford Focus. Нарушитель был задержан после того, как врезался в столб. Пострадавших в результате инцидента нет.
«За рулем оказалась женщина 1987 года рождения. Она прошла освидетельствование на месте. Алкотестер обнаружил в выдыхаемом ею воздухе 0,84 мг/л этилового спирта, в отношении нее составлены административные материалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», — сообщает ГУ МВД. Материал в отношении водителя направлен в следственные органы СКР для принятия решения о возможности возбуждения уголовного дела.