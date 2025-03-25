В Прикамье полицейские применили оружие для задержания женщины-водителя

Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, в поселке Гайны полицейские подали сигнал об остановке водителю автомобиля Ford Focus, но он попытался скрыться. Инспекторы организовали преследование, и догнали автомобиль, после чего нарушитель притормозил. Когда сотрудник ДПС взялся за ручку водительской двери и приоткрыл ее, ухватившись другой рукой за стойку кузова, водитель нажал на газ, машина стала набирать скорость. В итоге автомобиль протащил полицейского около двухсот метров.