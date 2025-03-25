Глава СКР потребовал доклад о расследовании смерти девушки из Нефтекамска

По факту происшествия возбуждено уголовное дело статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности». Основным подозреваемым стал сожитель погибшей. Его задержали и арестовали по подозрению в причастности к нанесению телесных повреждений, которые, согласно версии следствия, и привели к трагическому исходу.