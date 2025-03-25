Глава СКР потребовал доклад о расследовании смерти девушки из Нефтекамска

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании об избиении до смерти девушки в башкирском городе Нефтекамск. Об этом сообщил информационный центр ведомства.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности». Основным подозреваемым стал сожитель погибшей. Его задержали и арестовали по подозрению в причастности к нанесению телесных повреждений, которые, согласно версии следствия, и привели к трагическому исходу.
Главой СКР поручил исполняющему обязанности руководителя республиканского отделения Следкома Ильясу Масаллимову доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.