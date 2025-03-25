Киллер в бегах. Дело о заказном убийстве бизнесмена в Перми передали в суд

Осенью 2023 года в Перми владельца бара застрелили на пороге собственного заведения. Разговоры о возвращении девяностых, возникшие сразу после появления первых новостей об этом преступлении, усилились, когда убийство оказалось заказным. В марте 2025 года в суд передали уголовное дело в отношении заказчика и одного из организаторов — но исполнителя всё ещё не нашли. Подробнее — в материале сайта perm.aif.ru.
Огонь и паника.
59-летний предприниматель Александр Луков владел частью известного мини-рынка в микрорайоне Молодёжном. Управлял он им через ООО «Лодочка», зарегистрированное по адресу Первомайская, 14А — это большой торговый павильон с несколькими магазинчиками и безымянным баром (с лаконичной вывеской «Бар»).
5 октября около 18:30 к заведению на своём синем «Порше» приехал Александр Луков.
«В седьмом часу вечера я услышала хлопки, — рассказывала позднее perm.aif.ru одна из продавщиц, киоск которой стоит на территории, принадлежавшей Лукову. — Не поняла, что происходит, потому что жалюзи были закрыты. А когда выглянула из киоска, то увидела, что человека убили».
По версии следствия в изложении РБК-Пермь, когда владелец бара подъехал к заведению, киллер уже ждал его. Убийца выстрелил в бизнесмена четыре раза и, сообщив координатору по телефону, что жертва не подаёт признаков жизни, скрылся. Четыре пули калибра 9 мм нанесли Александру Лукову повреждения, от которых он скончался на месте.
«Каких-то две минуты огня и паники, а потом всё закончилось, и приехали разные служебные машины, — пересказывали события того вечера корреспонденту perm.aif.ru местные продавцы. — Больше ничего. Очень быстро всё произошло, никто ничего толком понять не успел».
Разборки из-за бизнеса.
Ещё до того, как стало известно о задержании первого подозреваемого, пермские журналисты выяснили, что продуктовый рынок не был единственным бизнесом Александра Лукова. Согласно данным сервиса Rusprofile, мужчина вместе с двумя соучредителями — Русланом Шардаковым и Антоном Силаевым — владел компанией «Аспект-Профит», основным видом деятельности которой значится добыча нефти и газа.
По истории судебных разбирательств видно, что между партнёрами к моменту убийства назрел конфликт: портал 59.RU рассказывал, что Луков и Силаев требовали исключить Шардакова из числа учредителей ООО, а он пытался доказать, что его подпись в протоколе собрания собственников подделали.
Бизнес-отношения Лукова и Шардакова со ссылкой на материалы следствия описывал сайт РБК-Пермь. По данным издания, совместный бизнес предприниматели вели ещё с 2000 года и помимо долей в «Аспект-Профит» вместе владели месторождением нефти в Чёрмозском участке, землёй и недвижимостью в Перми, в том числе и тем самым баром на Первомайской. Кроме того, партнёры построили на улице Цимлянской торговый центр. Бар и ТЦ (а не добыча нефти, как можно было бы предположить) и стали поводом для ссоры, которая началась примерно за год до убийства.
По информации РБК-Пермь, Александр Луков получал большую часть прибыли от совместных предприятий: он забирал около 1 миллиона рублей ежемесячно, а Руслану Шардакову оставалось порядка 300 тысяч. В сентябре 2022 года Луков отказался выплачивать бизнес-партнёру эту сумму и платить за аренду земли, на которой стоит здание, где зарегистрировано его ООО «Лодочка». Шардаков, в свою очередь, отказался оформить на бизнес-партнёра 70% долей ТЦ на Цимлянской и вместо этого передал здание в дар своему несовершеннолетнему сыну. Луков обратился в суд. По версии следствия, тогда Руслан Шардаков и решил заказать его убийство. Его задержали 15 ноября 2023 года, через месяц и 10 дней после гибели Лукова.
Привлёк сына к организации убийства.
Вторым обвиняемым по делу стал ранее судимый Андрей Широков. Как объяснял порталу 59.RU сын Александра Лукова Денис, Широков — сосед Руслана Шардакова, знакомый ему ещё с 90-х годов. Его задачей была организация убийства, и для этого он привлёк к преступлению собственного сына.
Роман Андреевич Широков — сам предприниматель, занимающийся инвестициями, ценными бумагами и базами данных — согласно предъявленному ему обвинению, занимался технологическим обеспечением убийства. Следствие полагает, что он приобрёл телефоны и сим-карты, которые оплатил с помощью криптовалюты, чтобы у его отца был трудноотслеживаемый способ связи с киллером.
После обвинения в пособничестве в организации убийства по найму Роман Широков настаивал, что у него было алиби, а обвинение против него сфабриковано, чтобы вынудить его дать показания на отца. Денис Луков, сын погибшего, в разговоре с 59.RU утверждал, что Широков-младший специально выдумал себе менее серьёзное преступление (якобы его криптовалютные транзакции предназначились для оплаты наркотиков) в качестве алиби.
Так или иначе, перед судом в ближайшее время Роман Широков не предстанет. По информации РБК, в 13 марта 2025 года он отправился на СВО. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и приостановлено.
Не первая попытка.
Собирался на СВО и Руслан Шардаков — такая информация появилась у семьи Александра Лукова ещё в 2024 году. Брат убитого бизнесмена Сергей Луков даже выходил на одиночный пикет к зданию СУ СК РФ по Пермскому краю с требованием оставить Шардакова в СИЗО. Родные погибшего также писали в ведомство заявление с требованием оставить обвиняемого под стражей до конца следствия.
24 марта 2025 года в прокуратуре Пермского края perm.aif.ru сообщили, что перед судом предстанут двое: Руслан Шардаков, обвиняемый в подстрекательстве и пособничестве в убийстве по найму, и Андрей Широков — его обвиняют в организации убийства по найму, а также незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, ношении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.
Денис Луков рассказал 59.RU, что до убийства его отца Андрей Широков и непосредственный исполнитель предпринимали ещё 2−3 неудачных попытки. 5 октября 2023 года они оба ждали, когда Луков-старший приедет к своему бару, сидя в купленном Широковым «Ниссане» на соседнем пригорке, с которого была хорошо видна территория рынка. Когда Александр Луков приехал, киллер подошёл к бару, выстрелил четыре раза, а затем побежал в сторону железной дороги. Там он сделал крюк, добрался пешком до лодочной станции, где накануне оставил «Ниву», и скрылся на ней.
РБК-Пермь отмечает, что все трое обвиняемых (включая ушедшего на СВО Романа Широкова) отрицают свою причастность к убийству. Они ходатайствовали о том, чтобы их уголовное дело рассматривал суд присяжных.
Информации о задержании киллера и данных о его личности до сих пор нет.
Заказное убийство Александра Лукова стало одним из нескольких громких убийств 2023 года в Прикамье. Подробнее об остальных — в материале perm.aif.ru.