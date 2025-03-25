Киллер в бегах. Дело о заказном убийстве бизнесмена в Перми передали в суд

Бизнес-отношения Лукова и Шардакова со ссылкой на материалы следствия описывал сайт РБК-Пермь. По данным издания, совместный бизнес предприниматели вели ещё с 2000 года и помимо долей в «Аспект-Профит» вместе владели месторождением нефти в Чёрмозском участке, землёй и недвижимостью в Перми, в том числе и тем самым баром на Первомайской. Кроме того, партнёры построили на улице Цимлянской торговый центр. Бар и ТЦ (а не добыча нефти, как можно было бы предположить) и стали поводом для ссоры, которая началась примерно за год до убийства.